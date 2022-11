Des matériaux de chantier deviennent des meubles

Blondine vient d'acheter une étagère au style épuré et moderne pour son salon. Les matériaux utilisés pour la fabriquer étaient pourtant destinés à la poubelle. Quatre architectes se rendent dans les entreprises de BTP pour rafler les chutes et les transformer en meuble. L'idée est née il y a cinq ans. Pendant leur étude, ils découvrent l'ampleur des déchets produits dans le bâtiment : 40 millions de tonnes chaque année. Une fabrique de béton armé est concernée par le problème. Le partenariat est une aubaine pour le patron car recycler le métal est énergivore et coûte très cher. Chaque mois, ces entrepreneurs transforment entre 300 et 600 kilos de matières. Aujourd'hui, Thomas compte bien récupérer des bandes d'aluminium et de plastique, utilisés pour construire les façades des maisons. Plutôt que de finir sous terre, les plaques sont découpées et pliées pour être transformées en plateau pour étagère. Entre-temps, les fers à béton récupérés ont été soudés et repeints pour être transformés en structure d'étagère ou en pied de table. Tout est fabriqué localement dans un rayon de 30 kilomètres autour de Toulouse. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe, J. M. Lucas