Des médecins réclament le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos

Pour éviter une reprise massive de l'épidémie dans l'Hexagone, une quinzaine de médecins signent une tribune ce dimanche dans Le Parisien. Ils réclament le port de masque obligatoire dans tous les endroits publics fermés. Ce geste barrière est obligatoire dans les gares, amende de 235 euros à la clé. Dans les marchés, en revanche, c'est au bon vouloir des clients. Les commerçants, eux, ont l'obligation de le porter et demandent aux acheteurs de jouer la même partition.