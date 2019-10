Des microbes se développent sur les écrans tactiles

Les écrans tactiles nous servent à téléphoner, à travailler, à commander à manger et pourtant, nous ne soupçonnons pas la menace qu'ils représentent. Des microbes se développent à leur surface. Des prélèvements effectués par le laboratoire Biofaq sur cinq écrans différents ont montré que l'écran du fast food est le moins pollué, contrairement à celui du smartphone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.