Des milliers de fêtards sur un site dangereux en Dordogne

Il y a de grands murs de sons. Près de 4 000 personnes sont venues de tout le pays pour un festival de musique techno, dans une petite commune de Dordogne. Il s'agit d'un événement non déclaré. Depuis ce vendredi, les fêtards ont détruit des clôtures. Ils ont laissé passer 900 véhicules sur un terrain communal, une ancienne friche minière qui est interdite au public. Face à l'ampleur de la fête, les forces de l'ordre ont mis en place un important dispositif. Il y a 150 gendarmes mobilisés, des contrôles à chaque sortie, et même un hélicoptère de surveillance. "Pour nous, l'enjeu c'est d'éviter de permettre à cet événement de grossir et de prendre une ampleur qui devient incontrôlable", confie le Colonel Louis Pauty, commandant du groupement de gendarmerie de la Dordogne. Des risques pour les festivaliers, mais aussi des nuisances pour les riverains. Plusieurs plaintes pour tapage ont été déposées, mais les habitants devront s'armer de patience. La fête devrait durer jusqu'à lundi matin. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Brousseau