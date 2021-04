Des momies de pharaons transférées au musée de la civilisation égyptienne

Pharaonique, c'est assurément l'adjectif qui convenait à ce déménagement. Devant la presse internationale, les plus hautes autorités égyptiennes, 18 rois et quatre reines d'Egypte, ont été transférées dans leur nouvelle demeure, le Musée national de la civilisation égyptienne qui ouvre ce dimanche. La cérémonie a été retransmise en direct à la télévision et traduite en plusieurs langues à destination du monde. Une procession qui ressemblait au tournage d'un péplum hollywoodien. Et pourtant, sur des chars en forme de barque solaire pour rappeler les rites funéraires, ce sont d'antiques souverains qui ont été déplacés. Ramsès II et ses 21 compagnons ont ainsi parcouru sept kilomètres de rue déserte et protégée. Le montant de ces festivités n'a pas été communiqué. La parade avait pour objectif de promouvoir le tourisme ainsi que l'image du pouvoir égyptien. C'est d'ailleurs le président Al-Sissi qui a accueilli les 22 pharaons sur le perron du nouveau musée. Le temps de prendre place dans leur nouveau et somptueux appartement, ils se montreront à nouveau au public à partir du 18 avril.