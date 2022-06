Des orages qui ont surpris en Bretagne

Impossible pour les voitures de traverser ce pont. La route est toujours bloquée, le temps que les services de voirie dégagent la boue et les débris des intempéries de la veille. Un violent orage s'est abattu à Saint-Brieuc. Pourtant, le département n’était pas placé en vigilance. Les habitants ont été pris de court. Vendredi, il est tombé en Bretagne l’équivalent de trois semaines de pluie, en moins d’une heure. Notamment à Rennes, où certains automobilistes se sont retrouvés bloqués dans leurs voitures. À l’aéroport, plusieurs vols ont été annulés au vu de l’intensité des chutes d’eau et du vent. Dans ce centre commercial, 1 800 personnes ont été évacuées d’urgence, car l’eau s’infiltrait trop vite. Ce samedi matin, tout a été nettoyé. "On a eu une quarantaine de boutiques touchées. En termes de dommage, on a eu des ruptures au niveau du sol et du marbre", confie la directrice du centre commercial Alma. Au total, plus de 350 interventions de pompiers ont été enregistrées vendredi en Bretagne. TF1 | Reportage C. Diwo, K. Gaignoux. P.F Watras