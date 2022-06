Des parcs d'attractions atomiques !

Tournoyer dans la cheminée d'une centrale nucléaire, là où des vapeurs d'eau auraient dû s'échapper. Cela paraît fou. C'est pourtant bien là que Markus et Andréas travaillent chaque jour. Ils assurent la sécurité de cette attraction. "On vérifie tout. On vérifie que les boulons soient bien serrés, mais aussi les poulies et bien sûr les chaînes”, explique Markus Woll, responsable des opérations techniques et de la sécurité du parc d'attractions "Wunderland Kalkar" (Allemagne). Un coffrage froid en béton, qui donne de la voix aux visiteurs. "C'est quelque chose d'unique en Europe. Certaines personnes ne viennent même que pour cette attraction", se réjouit un visiteur. "C'était super ! D'en haut, j'ai vu le Rhin et des animaux", confirme une fillette. Pas un seul mégawatt n'est sorti de cette centrale. Dans les années 70, Kalkar est envahi par des milliers de manifestants. Ils font barrage contre cette centrale nucléaire. Le gouvernement plie et tant pis pour les quatre milliards d'euros investis. À la place, un parc de loisirs, le "Wunderland Kalkar", qui ouvre ses portes en 2001. Une quarantaine de manèges, des frites et glaces à volonté pour les 250 000 visiteurs chaque année. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage P. Dumortier, M. Pannetrat