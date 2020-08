Des passionnés perpétuent l'esprit du Gentiane Express

Au début du XXème siècle, le tronçon du Gentiane Express (Auvergne) a été conçu pour transporter les vins du Sud, de Béziers à Paris. Il a fini par fermer en 1991, mais a survécu grâce à une bande de passionnés qui ont misé sur le tourisme et la nostalgie du passé ferroviaire. Au départ de Riom-ès-Montagnes, le voyage ferroviaire au bord du X 2908 mène au plateau du Cézallier. Grâce à Gentiane Express, la gare de Lugarde, vouée à l'oubli, accueille désormais chaque année 15 000 touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.