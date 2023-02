Des petites gommes pas si bonnes pour notre santé

Vous voyez des bonbons en voyants ces petites gommes, vous avez presque raison, sauf qu'elles sont censées aider à mieux dormir, réduire le stress, ou faire pousser les cheveux. Ces gommes sont la dernière invention de l’industrie pharmaceutique, pour donner un coup de jeune aux compléments alimentaires. Certains en ont déjà goûté, comme cette jeune fille qui a pris les vitamines prescrites par son médecin à la suite d’une mauvaise grippe. Inconnu au pays il y a cinq ans, supermarchés et pharmacie leur réserve aujourd’hui des rayons entiers. Leur marché est en pleine croissance, plus 12 % par an. Le flacon est pour quinze euros en moyenne, soit 30 centimes par gomme. C’est assez cher et pas forcément un atout pour la santé. Il faut aussi penser au risque de la surdose des substances médicales, avec à la clé somnolence, migraine ou insomnie. Cette PME a lancé une étude pour mesurer l'efficacité de ces gummies. En attendant les premiers retours scientifiques, un conseil, évitez d’acheter sur Internet. Préférez ceux sans sucre et demandez l’avis de votre médecin. TF1 | Reportage M. Ramaugés, X. Boucher, J.Y. Chamblay