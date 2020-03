Des plages bondées en Floride malgré le coronavirus

En Floride, les images de plages bondées, à l'occasion des vacances universitaires, le "spring break", ont stupéfié les Américains. Les autorités locales ont voulu faire marcher le business jusqu'au bout. Mais face à la pression de l'opinion publique, le gouverneur s'y est finalement résolu à fermer ses plages et ses restaurants, vendredi. Le tourisme étant le poumon de cet État, un désastre économique s'annonce avec le confinement.