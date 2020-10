Des ponts provisoires installés dans les villages sinistrés par la tempête Alex

Depuis trois jours, de volontaires s'acharnent à lancer une passerelle pour venir en aide aux habitants encore isolés dans la vallée de la Roya. Ils ont fait jouer leurs relations pour obtenir des dons de plusieurs entreprises spécialisées. Les sinistrés sont impatients de revoir du monde. Avant que les gendarmes ne viennent en hélicoptère pour les recenser, ils ont connu quatre journées de grande solitude et l'épreuve de la crue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.