Des poumons transportés par drone au Canada

En pleine nuit dans le ciel de Toronto, c'est une livraison exceptionnelle par drone qui est effectuée. A son bord, des poumons qui seront bientôt transplantés sur un patient. Les organes ont volé d'un hôpital à l'autre avant d'atterrir sur ce toit sans accrocs, soit un kilomètre à parcourir en moins de dix minutes. "L'idée c'était de démontrer qu'on peut faire un transport d'organes de façon automatique, avec supervision humaine évidemment, dans un environnement urbain complexe comme le centre-ville de Toronto", explique Mikaël Cardinal. Il a fallu deux ans de travail pour réaliser cet exploit car le poumon est l'organe le plus fragile à transporter. Les poumons ont été transportés dans cette petite caisse réfrigérée avant d'être greffés avec succès chez un patient atteint d'une maladie pulmonaire. L'objectif est de développer ces drones dits médicaux pour réduire les coûts de transport et gagner du temps, livrer des médicaments, des poches de sang ou d'autres organes. En 2019, aux États-Unis, ce drone avait réussi à transporter un rein vers cet hôpital du Maryland pour la première fois au monde et en toute sécurité.