Des précautions sanitaires maximales mises en place dans les commerces

À Drancy (Seine-Saint-Denis), les commerçants ont pris des précautions sanitaires maximales pour limiter les contacts avec les consommateurs. A l'entrée du marché de la ville, des gants sont même distribués à chaque client. Sur les étals, les règles sont très claires. Il est interdit de toucher aux produits et il faut respecter les distances de sécurité. Dans les supermarchés, des vitres sont installées devant les caisses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.