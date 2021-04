Des propriétaires de chambres d'hôtes dans le Bouches-du-Rhône hébergent gratuitement des étudiants

En ces temps de confinement, des étudiants néozélandais, anglais, suisses et suédois, éloignés de leurs familles, échappent pour une semaine à leur quotidien en ville : une vie cloîtrée et solitaire. Une parenthèse offerte par ce jeune couple de vignerons qui les loge gratuitement alors que d'habitude, leurs chambres d'hôtes sont payantes. "Avec ce qui se passe, les gens ne peuvent pas partir en vacances. Donc, on n'a pas de réservations", confirme la propriétaire. Cette belle histoire a commencé sur les réseaux sociaux. Après une annonce publiée sur Facebook, les propriétaires ont reçu 800 candidatures. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces étudiants car ici, l'espace est quatre fois plus grand pour vivre et suivre ses cours en ligne. A l'extérieur, 300 hectares de vigne et un grand ciel bleu s'offrent à eux. Ils sont ici pour étudier mais ils peuvent aussi participer aux travaux viticoles s'ils le souhaitent. Ce dépaysement va même jusqu'à la découverte de l'art de vivre à la française. Et puisque le reconfinement a interrompu l'arrivée d'autres étudiants, ce groupe va pouvoir rester autant de temps qu'il le souhaite.