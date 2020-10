Des radars pour éviter les collisions avec les animaux sauvages en Isère

Chaque année, 40 000 accidents dans le pays seraient causés par des collisions avec des animaux sauvages, notamment au lever du jour et la nuit. Pour réduire les risques, le département de l'Isère expérimente depuis huit ans des caméras bien particulières. Cerf, renard, sanglier...ce dispositif infra-rouge détecte de nuit les animaux de chaque côté de la chaussée sur environ 500 mètres. Le moindre mouvement déclenche des panneaux lumineux pour alerter les automobilistes.