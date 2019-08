Des rafales à plus de 250 km/h : Dorian menace les Bahamas

L'ouragan Dorian se rapproche toujours des côtes américaines, avec des vents de 240 km/h en moyenne. Il est passé en catégorie quatre, et avant les États-Unis, il risque de causer de gros dégâts aux Bahamas, dans des îles beaucoup plus vulnérables face aux quantités d'eau qui vont s'abattre pendant quelques heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.