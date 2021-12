Des robots toujours plus humains

Leurs gestes sont précis et ultra réalistes. Les expressions de leur visage sont troublantes, tant ils sont humains. Les robots sont dotés de bras, de jambes et parfois de visage. On les retrouve aux quatre coins du monde. Ils jouent les serveurs en Irak, assurent l'accueil à l'entrée de magasins en France et animent même des cérémonies religieuses au Japon. S'ils nous ressemblent de plus en plus, c'est un choix de leur créateur pour les rendre familiers. Certains robots humanoïdes sont inspirés de personnes réelles. C'est le cas d'Erica. Son inventeur lui a donné les traits de plusieurs finalistes au concours miss univers. Même si en apparence elles sont particulièrement réalistes, ces intelligences artificielles sont très loin de prendre des décisions comme un humain le ferait. En effet, Sophie Sakka, enseignante-chercheuse en robotique, le rappelle. Le fait de considérer qu'un robot pourrait prendre le contrôle et avoir des intentions malveillantes vis-à-vis de l'Homme est une projection typiquement humaine. Elle a rappelé que le robot est une machine comme un véhicule ou encore une cafetière. En outre, les robots les plus aboutis ne prennent pas toujours de visages humains. C'est le cas par exemple d'un prototype capable de courir, sauter, et même de faire quelques cascades, présent dans la vidéo associée à ce descriptif. T F1 | Reportage L. merlier, F.C. Géroult.