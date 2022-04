Des routes inondées en Moselle

Depuis vendredi soir, les pompiers de Meurthe-et-Moselle ont réalisé plus de 150 interventions. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie et de neige en deux jours seulement. Les habitants de Malleloy, solidaires, ont lutté comme ils ont pu. Ce samedi matin dans cette maison, on constate les dégâts. Ici, la boue s'est infiltrée partout, l'électroménager n'a pas résisté. Ces trombes d'eau ont surpris : "c'est venu extrêmement violemment". Hier soir, Sophie était chez elle quand l'eau est soudainement montée. Apeurée, elle a dû quitter son logement. "Ça choque et on se sent dévasté, pour moi, je n'ai plus rien". Les maisons situées au bord de la Mauchère sont les plus touchées. Il n'y a parfois plus rien à sauver. "Tout est foutu. En 20 ans, ça n'a jamais monté comme ça, aussi vite. On n'a même pas eu le temps de se retourner", témoigne cet habitant. Par endroits, l'eau est montée à plus d'un mètre quarante. En Lorraine, de nombreux cours d'eau restent en vigilance crue. TF1 | Reportage G. Gruber, M. Doux