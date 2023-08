Des rugbymen en terre de foot

Les Bleus ont passé la semaine au camping. Il y a eu des journées en partie avec leurs familles, partagées entre leurs bungalows et le terrain d'entraînement sur lequel ils ont transpiré comme jamais. Depuis ce vendredi, le décor a changé. À Saint-Étienne (Loire), ils ont investi un hôtel quatre étoiles bien plus luxueux. Cela ne change pas en revanche le soutien populaire, même en terre de football. Et le plus sollicité s'appelle Antoine Dupont. En centre-ville, les tramways sont aux couleurs du rugby. À un mois de la Coupe du monde, il faut rappeler aux Stéphanois qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Par ailleurs, le dernier match d'une Équipe de France de rugby remonte ici à 22 ans. Les joueurs découvrent donc le stade où les Verts du foot ont fait vibrer le pays dans le passé. Et ce samedi soir, ils seront soutenus par 42 000 supporters. Avec le soutien du public et le retour de leur capitaine, les Bleus sont prêts pour prendre leur revanche contre l’Écosse et refaire vibrer Geoffroy Guichard, même avec un drôle de ballon. TF1 | Reportage D. Piereschi, G. Vuitton, M. Dupont