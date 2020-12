Des sacs en cuir d’ananas, du tissu en K7 VHS… Voici la mode écoresponsable

L'industrie textile est le deuxième secteur le plus polluant au monde. Elle amorce un virage plus responsable et plus éthique. Dans l'œil du cyclone, le Denim, car il faut 10 000 litres d'eau pour produire un seul jean. La filière textile dit stop. La boutique "Lee" a d'ores et déjà réduit de 50% sa consommation en eau et de 70% l'utilisation de produits chimiques pour la teinture indigo. Les prix de vente sont identiques aux jeans classiques. C'est toute l'industrie agroalimentaire qui s'avère être un vivier. La dernière innovation, se servir du marre de raisin, c'est-à-dire de la peau et des feuilles pour des chaussures de sport 100% écologique. Un aspect cuir qui séduit, un coût de fabrication moindre et le respect de la cause animale. Même la maroquinerie se fait fructivore, qui se sert des feuilles d'ananas jetées après la récolte des fruits. Une prise de conscience qui pousse tous les entrepreneurs à tester de nouvelles matières premières. La fausse fourrure synthétique devient aussi végétale. Avec ces matières végétales, tout semble possible. La fibre intelligente entre également dans la course, comme des tissus incrustés de poudre volcanique pour évacuer la transpiration. Des technologies issues du sport adoptées par le prêt-à-porter.