Des scientifiques continuent d'étudier l'épidémie de peste de 1720 à Marseille

La peste de Marseille de 1720 est la dernière épidémie enregistrée dans l'Hexagone. Celle-ci avait coûté la vie à la moitié de la population marseillaise. Trois siècles plus tard, Michel Goury et son équipe d'archéologues ont remonté cette histoire à la surface. Leurs recherches ont permis de comprendre que les rats n'étaient pas les seuls responsables de la propagation virulente et rapide de l'épidémie.