Des solutions pour réalimenter les nappes phréatiques

C'est un essai qui se fait en deux mois en Haute-Garonne. Le principe : des canaux déjà existants seront déviés pour alimenter les nappes phréatiques. Pour cela, les agents de l'eau ont creusé des fossés qui serviront de déviation. Pour pallier le manque de pluie, l'eau du canal est déviée pendant deux mois dans des rigoles artificielles, pour ensuite s'écouler dans les nappes phréatiques. Quand la Garonne sera au plus bas, ces nappes pourront la réalimenter. L'objectif est de pouvoir stocker entre cinq et dix millions de mètres cubes d'eau sous terre. En comparaison, une bassine artificielle ne peut en contenir qu'un demi-million. Autre solution dans le Tarn-et-Garonne, même problème, les nappes phréatiques sont au plus bas. Un nouveau tracé a été creusé pour un ruisseau. On l'appelle le reméandrage. Plus sinueux et moins profond que le cours d'eau initial construit par l'Homme, le chemin désormais emprunté par l'eau, lui permet de s'infiltrer dans la terre plus durablement. Le sol joue à nouveau son rôle d'éponge. TF1 | Reportage S. Petit, P. Mislanghe