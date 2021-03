Des stages pour affronter le froid… et profiter d’un nouveau souffle

Ils ont découvert des capacités insoupçonnées de leurs corps et de leur mental. Jeune ou moins jeune, sportif ou non, ils ont tous dépassé leur limite et leur à priori. Car savoir affronter le froid, c'est pouvoir à terme stimuler son organisme, son système immunitaire et faire le plein d'énergie. Un cocktail, tout simplement, étonnant. Mais pour en arriver là, des heures de préparations ont été nécessaires. Des petits exercices de relaxation et surtout de respiration. Pour ce stage de découverte, c'est Léonardo Pelagotti, moniteur instructeur, qui va leur faire découvrir la Wim Hof méthode, du nom de son inventeur. Plusieurs phases vont succéder, de l'hyperventilation pour accumuler le maximum d'oxygène dans le sang et des apnées régulières. Grâce à la respiration contrôlée, à la volonté et à la relaxation, l'approche du froid peut débuter. À présent, le groupe va pouvoir tenter l'épreuve ultime. Pour cela, ils ont pris la direction d'un lac à 4 °C situé à 700 mètres d'altitude. Mais avant d'arriver à mettre un pied dans l'eau, nouvelle session d'exercice plus intensif. Une vingtaine de minutes supplémentaires avec notamment des pompes en apnée pour préparer le corps à l'effort à venir. Ainsi préparé et déterminé, chacun va pouvoir découvrir l'immersion dans une eau glacée.