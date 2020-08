Des Strasbourgeois perplexes face au port du masque obligatoire en extérieur

Après Paris et Marseille, c'est au tour de Strasbourg de se plier à l'obligation de porter le masque dans l'espace public. Une mesure qui a été prise dans douze autres villes de plus de 10 000 habitants du Bas-Rhin. Le département n'est pourtant pas le plus inquiétant en ce qui concerne la propagation du virus. Mais, la préfète a voulu prendre toutes les précautions après la situation dramatique du printemps dernier. En outre, la décision n'est pas forcément comprise sur place.