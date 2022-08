Des stylos à la pointe de la technologie !

Qu'ils soient bleus pour faire des mots-croisés, rouges pour dessiner, à chacun son stylo préféré. Mais quand on demande comment et où il est fabriqué, les utilisateurs interrogés n'en ont aucune idée. Alors, partons d'une feuille blanche et assemblons pièce par pièce un stylo. Le modèle choisi est fait en France, dans la seule usine européenne d'une grande marque japonaise à Allonzier-la-Caille (Haute-Savoie). La fabrication commence par de petits granulés de plastique de bouteilles d'eau recyclées. Ces bouteilles sont compactées, lavées et broyées avant de donner ces fameux granulés. Ces derniers sont fondus à très haute température, un peu comme de la lave qui sort d'un volcan à 300°C. Refroidis, puis pressés dans un moule, ils donnent le corps du stylo. La mine, elle, sort d'une autre machine pour arriver entre les mains de Nicole Després, opératrice de Pilot France, et ses 27 ans d'expérience. Et un robot les teste toutes pour savoir si chaque mine écrit correctement. Et s'il y a un défaut, la mine est éjectée. Cela peut être le ressort qui fonctionne mal derrière la bille. Un élément pas plus épais qu'un cheveu. L'étape finale, c'est l'assemblage de tous les composants. Elle est totalement automatisée. Un ballet réglé au millimètre, capable de sortir cent mille stylos par jour. Là encore, chaque mécanisme est vérifié, surtout avant la rentrée scolaire. Une fois rangé dans son carton, le stylo est prêt à être expédié partout en France. Dans quelques jours, il sera peut-être dans votre trousse. TF1 | Reportage T. Jarrion, G. Haurillon, L. Poupon.