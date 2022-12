Des supporters collectifs devant un écran géant

À Saint-André-lez-Lille, les supporters sont déjà présents pour suivre la finale de la Coupe du Monde, France-Argentine, devant un écran géant. Un gigantesque espace a été installé. Ici, on peut déjeuner en même temps. Tous s'installent sur les tables et lèvent leurs verres à la santé des Bleus. En attendant le match, ces supporters sont déjà impatients et se sont parés des couleurs bleu-blanc-rouge pour l'occasion. "Allez les Bleus !", s'écrient-ils. TF1 | Duplex S. Hembert