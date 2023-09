Des syndicats de la SNCF appellent à faire grève sur le réseau des TER en région PACA

"C'est un mouvement tout à fait scandaleux. C'est la prise en otage de la Coupe du monde de rugby. Le monde entier nous a fait confiance. On accueille le monde entier, et on s'est donné des moyens conséquents pour avoir les Sud-africains à Toulon, les Français en 2ème partie à Aix, les Argentins à Avignon (...) On a mis des moyens colossaux pour accueillir tous nos compatriotes qui aiment le rugby et tout le monde entier." "Et cette menace de grève, nous avons travaillé beaucoup avec la SNCF, de façon à faire en sorte qu'avec les cheminots raisonnables et les acteurs du terrain, un conflit franco-français n'impacte pas le monde entier et les spectateurs aussi." Avec cette grève, la visite du Pape les 22 et 23 septembre, les JO de l'année prochaine, les grands événements sont-ils la cible ? : "Cela veut dire que dans le monde des cheminots, dans le pays en général, il y en a quelques-uns, stupides et inconséquents, qui veulent prendre ces manifestations internationales à leurs comptes pour régler leurs problèmes."