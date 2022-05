Des températures mortelles en Inde

New Delhi dans la fumée des décharges. Elles ont pris feu spontanément. Depuis plusieurs semaines, une vague de chaleur sans précédent frappe l’Inde. Il fait 50 degrés dans cette ville du Nord-ouest où les oiseaux déshydratés tombent du ciel. Ils sont recueillis et soignés dans un hôpital vétérinaire. "Nous recevons 50 à 60 oiseaux quotidiennement", affirme Gira Shah, cofondatrice de l'hôpital vétérinaire à Ahmedabab (Gujarat). Des températures extrêmes avec une sécheresse inédite, qui touchent 1,4 milliard d’habitants et menacent également les récoltes de céréales. L’Inde, deuxième producteur de blé au monde, vient d’interdire les exportations. Une décision aussitôt critiquée par les membres du G7. Les cours du blé volent de record en record depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Ces deux pays représentent 30% des exportations mondiales de blé. Cette crise du blé pourrait par ricochet provoquer une hausse des prix dans l' Hexagone, notamment pour les produits comme les pâtes, la farine et également le pain. TF1 | Reportage J.M Bagayoko