Des tests de dépistage du Covid-19 gratuits et sans ordonnance ?

Olivier Véran a lancé l'alerte : "nous n'avons pas encore gagné la guerre contre le virus". Dans quelques jours, le test virologique, appelé PCR, sera entièrement pris en charge par l'assurance-maladie, même sans ordonnance. Le coût de 54 euros était un frein pour certaines personnes. Pourtant, dépister massivement est devenu primordial pour freiner l'épidémie. Après avoir suivi une formation, pompiers et secouristes viendront en renfort pour effectuer les prélèvements.