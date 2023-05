Des vacances d'été plus chères : nos astuces anti-inflation

Vous les attendez avec impatience, mais cet été 2023, partir en vacances va vous coûter beaucoup plus cher. Vous l'avez constaté, les prix ne cessent d'augmenter. Canan Tuna, institutrice et mère de deux enfants, recherche un séjour dans le sud du pays pour une semaine. Son budget total est de 900 euros maximum. Lorsqu'elle appelle les campings et les hôtels, c'est toujours trop cher. Le train sera plus cher cet été 2023. Prenons l'exemple d'un Paris-Marseille pour juillet, il vous coûtait 103 euros en 2022, ce sera 135 euros cette année 2023, soit 1/3 de plus. Tous les transports sont concernés, 22% en plus pour l'avion et jusqu'à 74% pour les autocars. Et il n'y a pas que vos billets qui augmentent, votre hébergement aussi. Par exemple, dans un village vacances sur la côte atlantique, une semaine dans un de ses bungalows vous coûtera 1 933 euros, c'est 135 euros de plus qu'en 2022. Alors pourquoi cette hausse des prix ? L'établissement subit lui aussi l'inflation. Tous les postes de dépense sont concernés, à commencer par l'énergie. La facture a augmenté de près de 1/3 par rapport à 2022, même chose pour la restauration. Plus de détails sur la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Baqué, C. Arfel, B. Rey