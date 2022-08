Des vacances perturbées en Corse

Deux jours après la tempête, c'est l'heure du départ pour les vacanciers de ce camping. Cette année, les visages sont graves, marqués par une tempête mortelle. Tous les campeurs ont dû modifier leur programme de vacances. Un séjour mouvementé, traumatisant parfois. Le départ se fait le cœur chargé : "si on devait sortir faire une promenade avec les enfants, on a annulé" ; "pas de restaurant, pas de réseau, pas de connexion, on est un peu coupé du monde pendant 24 heures et ce n'est pas évident à gérer et à vivre". Dans chaque esprit, le drame survenu à quelques kilomètres de là est encore bien présent. Une adolescente de treize ans décédée dans sa tente, impossible de ne pas y penser : "ce qui est triste, c'est qu'il y a une fille qui a perdu la vie pas très loin d'ici" ; "je suis super triste pour la famille, la pauvre gamine". Pour le directeur du camping, il a aussi fallu gérer les dégâts matériels et humains, faire en sorte que la fin du séjour se passe le mieux possible. Des campeurs qui sont encore sous le choc, mais qui veulent rester positifs. Tous ici veulent revenir l'année prochaine. TF1 | Reportage K. Berg, P. Pelletier