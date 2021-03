Des vaccinodromes fermées faute de doses suffisantes

A midi, le centre de vaccination d'Orchies (Nord) est toujours ouvert. Mais à quatorze heures, faute de doses suffisantes, il fermera ses portes. Des 600 doses attendues, seules 110 sont arrivées. Avec 500 doses manquantes, annulation et report en cascade étaient donc de mise. Et les prochains rendez-vous ne seront prévus que dans trois semaines. Les derniers patients vaccinés ce week-end s'estiment alors très chanceux. Les recalés d'Orchies tentent alors leur chance à 20 kilomètres de là, à Douai, quitte à faire deux heures de queue. Dans cet immense centre de vaccination, le plus important du secteur, toutes les doses promises ont été livrées. Opération coup de poing donc ce week-end : 3 000 personnes seront vaccinées. Avec une organisation millimétrée et des renforts en nombre, le centre de Douai fermera ses portes à 18 heures comme prévu. En plus d'Orchies, d'autres centres comme celui d'Abbeville, dans la Somme, ont fermé samedi vers midi et ne devraient pas rouvrir avant lundi matin.