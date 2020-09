Des vendanges précoces dans les vignobles de Cognac

Dans les vignobles de Cognac, le raisin avait rarement eu autant d'avance. Les machines à vendanger entrent en action quinze jours plus tôt cette année. "L'absence de pluie début août a accéléré la maturité et nous a conduit à anticiper les vendanges", explique Baptiste Loiseau, maître de chai de la maison Rémy Martin. Pour le N°3 du secteur en France, 2020 restera une année record juste après 2011. Mais la crise du Covid s'invite dans ce cru 2020. En début d'année, les ventes de cognac se sont effondrées avant de remonter après le déconfinement. La baisse de la consommation est aujourd'hui stabilisée à 10%. La filière est sauvée par l'export. Rien que l'an dernier, 190 millions de bouteilles ont été vendues à travers le monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.