Des vents à plus de 200 km/h : un village dévasté

Une tornade en Creuse (Nouvelle-Aquitaine), du jamais-vu jusqu'ici. Derrière leurs téléphones portables, certains habitants parlent même de deux tornades, accompagnées d'un bruit digne d'un moteur d'avion. La trajectoire de ce coup de vent violent a frôlé l'entreprise Dubranle, les employés ont juste eu le temps de s'abriter. Mais dans la commune de Pontarion, certains ont eu beaucoup moins de chance. Didier Fayette, agriculteur, a tout perdu en quelques minutes. Sa grange a été soufflée. Raymonde, 86 ans, n'a plus ni chauffage ni électricité. Alors dans sa cuisine, elle se raccroche à sa radio. Cette nuit, elle n'aura que des bougies pour s'éclairer et sa cuisinière pour lui tenir chaud. Depuis quelques heures, le travail des pompiers est au ralenti. À nouveau, la pluie et le vent soufflent en rafales. La priorité, désormais, est de sécuriser au plus vite les toits fragilisés. Une situation stressante pour Bernard Lebigot, un habitant retraité, avec une petite pension. Il affirme qu'avec ce qu'il gagne, il ne pourra pas payer la facture pour les réparations. Tout le monde attend désormais avec impatience l'arrêté de catastrophe naturelle. Une décision entre les mains de la préfecture de la Creuse. TF1 | Reportage N. Chiesa, E. Sarre