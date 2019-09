Des vents à plus de 300 km/h : l'ouragan Dorian frappe les Bahamas

L'archipel des Bahamas est en train de vivre l'enfer. L'ouragan Dorian, qui est passé en catégorie 5, l'a traversé avec des vents atteignant les 320 km/h. Les autorités sont précises. Il s'agit désormais du deuxième ouragan le plus puissant de l'histoire devant Irma et Katrina. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.