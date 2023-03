Des villes débordées par les ordures : faut-il un service minimum ?

Une montagne de poubelle parquée entre deux rues, c'est la seule solution de stockage que des commerçants d'un quartier parisien ont trouvée. Ailleurs, il fallait parfois samedi matin se frayer un chemin au milieu des déchets. À la sixième grève des éboueurs municipaux, les habitants croisés se montraient plutôt compréhensifs. IL s'agit d'un dépotoir à ciel ouvert. Plus de 5 000 tonnes accumulées, mais pas dans tous les arrondissements de Paris. Le contraste est saisissant entre les rues du VIIe, sans amoncellement de poubelles et celle du VIe voisin. "La moitié des arrondissements restent du secteur public, c'est le cas du Ve, du VIe, du XIVe. Inversement, quand on prend la rive gauche, le XVe et le XVIIe sont collectés par des entreprises privées. Un maire d'arrondissement à Paris, mais aussi à Lyon ou à Marseille n'a pas la capacité juridique de signer des contrats et surtout, il n'a absolument pas la capacité financière", explique Jean-Pierre Lecoq, maire (LR) du VIe arrondissement de Paris. Pas de solution donc pour ceux qui dépendent du public . Les rares camions poubelles croisées ce samedi sortaient d'entreprises privées. Paris n'est pas la seule ville affectée par la grève. À Nantes, 1 400 tonnes de déchets se sont accumulées. Avec des débuts d'inquiétude sur des problèmes d'hygiène. Autre problème, certains sites d'incinération ou de stockage de déchets se sont aussi mis en grève. En région parisienne, le centre de gestion de Romainville a été pris d'assaut toute la journée par les bennes. TF1 | Reportage C. Bayle