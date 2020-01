Des villes ensevelies sous la neige au Canada

Un blizzard a balayé la ville de Saint-Jean de Terre Neuve situé à l'Est du Canada. La région est habituée à la rudesse de l'hiver, mais cette fois, les habitants sont sidérés par la quantité de neige. Des vents à plus de 100 km/h et près de 80 cm de neige cumulée ont été observés. L'état d'urgence a d'ailleurs été déclaré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.