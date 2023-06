Des visiteurs par millions : la capitale mondiale du barbecue

On se croirait à un concert d'une superstar qui déplacerait des foules entières. Détrompez-vous, la vedette, c'est une simple brochette de barbecue. Et en Chine, quand on aime, on ne compte pas. Zibo, c'est la nouvelle capitale de la grillade, et pour y goûter, certains viennent de très loin. On y sert du barbecue unique, chaque table a le sien, et tout se grille. De la viande, mais aussi du choux vert, du tofu, et même des huîtres. Avec une méthode de dégustation bien particulière. Une recette simple, qui a rendu la métropole célèbre du genre au lendemain, grâce à une histoire touchante. En pleine politique zéro Covid, 12 000 étudiants de la région sont envoyés en quarantaine à Zibo, une ville-usine banale. À leur sortie, la mairie les convie un barbecue géant et les étudiants jurent de revenir. Promesse tenue en mars dernier, leur retour est diffusé sur Internet, la toile s'embrase. Et les influenceurs chinois braquent les projecteurs sur cette ville inconnue, 24 millions de vues pour une vidéo. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano