Deschamps et Benzema : le rendez-vous manqué

C’est le dernier acte d’une relation tendue depuis plusieurs années et qui vient d’atteindre le point de rupture. Dans un entretien publié par le Parisien et Le Figaro, Didier Deschamps revient sur la blessure de Karim Benzema, touché à la cuisse le 19 novembre 2022 juste avant le début de la Coupe du monde. De la discussion entre Karim Benzema et Deschamps, le jour où Benzema a été blessé, le capitaine des Bleus comprend que le sélectionneur ne compte plus sur lui et quitte Doha (Qatar) dans la nuit. Dans les colonnes du Parisien, Didier Deschamps ajoute : "Aucun joueur ne s’est réjoui de son départ… Karim le sait aussi.". Sur Instagram, le joueur répond à Didier Deschamps avec la vidéo d’un influenceur, comme une accusation. Le ballon d’or 2022 écrit aussi : "sacré Didier, bonne nuit… Mais quelle audace". Voulait-il rester au sein des Bleus pour se soigner ? Pensait-il pouvoir disputer la demi-finale France-Maroc le 14 décembre 2022, et la finale face à l’Argentine quatre jours plus tard ? Pendant plusieurs années, Didier Deschamps a pourtant soutenu son joueur. Mais, en octobre 2015 tout bascule. Mis en cause dans une affaire de chantage à la sextape, Benzema n’est plus sélectionné. Il déclare alors : « Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France ». Il ne jouera plus en Bleu pendant cinq ans. Aujourd’hui, son histoire avec l’équipe de France est définitivement terminée. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, T. Leroy