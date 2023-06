Désert d'Arabie : le corps à rude épreuve

Ils n'ont jamais été aussi heureux de voir une route. La fin du sable et de la fournaise. La fin d'une aventure commencée il y a six mois. Dix hommes et dix femmes qui se sont confrontés aux climats les plus difficiles de la planète. La chaleur humide, le froid polaire et cette fois-ci, l'un des déserts les plus arides au monde, celui du Néfoud en Arabie Saoudite. Pour y survivre, ils ont traîné des charriots de 120 kilos pendant 40 jours, de l'eau pour les trois quarts. Marie-Caroline Lagache est joaillière dans la vie. Elle voulait bousculer son quotidien et aider la science. Il existe en effet peu d'études sur l'adaptation du corps et du comportement au changement climatique. Christian Clot, fondateur de Human Adaptation Institute, 20 ans d'expédition, est obsédé de comprendre notre capacité à faire face au changement. Dans ce désert, le défi est d'abord d'éviter le coup de chaud, avec seulement 8 litres d'eau par jour pour boire et se faire à manger. L'objectif est de se confronter à cet inconnu pour nous, 40 jours à plus de 40 degrés. Les effets de la peur, du stress, de la fatigue et de tout ce que chacun a finalement trouvé en soi ou dans le groupe pour s'adapter a été analysé tout au long de l'aventure. Passé au crible, le cœur, le sang, les muscles, le sommeil, et même les émotions. Ils ont ainsi souffert, appris et se sont adaptés. Autant de bouleversements successifs qui laissent des traces, notamment dans le cerveau, obligé de revoir son logiciel de base pour s'adapter. Alors avant et après de chacune des trois expéditions, ces changements ont été analysés par IRM. Dans la fournaise du Néfoud, pour supporter la chaleur, ils ont développé des stratégies avec presque rien : un bout de tissu et un peu d'eau. Le premier enseignement de cette expédition : la puissance d'une émotion positive pour s'adapter aux bouleversements. Les premiers résultats de cette expédition scientifique sont attendus en fin d'année. Le but est de nous aider collectivement à nous adapter aux changements à venir. TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Iorgulescu