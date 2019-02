Désert médical : le pouvoir public propose de salarier ses médecins

En moins d'un an, des antennes médicales ont poussé comme des champignons en Saône-et-Loire. Au total, 37 médecins venus des quatre coins du pays s'y sont installés. Le département a décidé de salarier les médecins afin de mettre fin à la pénurie de généralistes. Les tâches administratives et les rendez-vous sont gérés par des secrétaires payés par le département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.