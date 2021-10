Désertification des centres-villes : comment Agen a inversé la tendance

Il y a quatre ans, nous avons posé notre caméra dans le centre-ville d'Agen dans le Lot-et-Garonne. Un centre-ville amorphe, en souffrance, les rues quasi-désertes. Près de l'hôtel de ville, près d'un commerce sur deux ferme. Mais aujourd'hui, cette même rue n'a plus rien avoir. 90 % des locaux commerciaux sont désormais occupés. Des magasins alimentaires, des boutiques branchées comme celle de Leslie qui a ouvert son salon de thé en novembre dernier. Un pari un peu fou, d'autant que c'était au moment du deuxième confinement. Mais comment expliquer cette frénésie commerciale ? Depuis le début de l'année, une vingtaine d'ouvertures de magasins. Une partie de la réponse se trouve avec le maire, qui, il y a dix ans, a enclenché la transformation du centre-ville. Sa priorité à l'époque : piétoniser la principale avenue. Coût pour la ville : cinq millions d'euros, mais un effet immédiat sur l'attractivité commerciale. Il y a deux ans, cette enseigne mondialement connue, a débarqué à son tour à Agen. 1 600 m² de rayons pour le plus grand bonheur des clients. Pour revitaliser son hyper centre, la ville a également reçu des subventions de l'État : 900 000 euros pour rénover ses halles, 500 000 euros pour construire trois parkings et permettre aux automobilistes de se garer facilement. L'autre enjeu, c'est le logement. Donner envie de venir habiter dans le centre, et là encore, Agen est sur la bonne voie. Un peu partout, des travaux pour réhabiliter des immeubles inoccupés ou insalubres. Objectif : 500 logements supplémentaires d'ici trois ans. Le prix du mètre carré y reste accessible : 3 000 euros en moyenne. La qualité de vie, c'est l'obsession du maire d'Agen. Pour y arriver, il a une autre idée : construire un nouveau pont sur la Garonne pour améliorer l'accès au centre-ville. Un projet à 60 millions d'euros, financé pour un tiers par l'État et qui devrait voir le jour d'ici deux ans.