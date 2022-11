Déserts médicaux : des médecins retraités à la rescousse

En seulement 24 heures, ce patient sans médecin traitant a pu prendre rendez-vous dans un centre de proximité à Laval. Ce cabinet répond à une situation de crise, car en Mayenne, une personne sur dix n'a pas de médecin traitant. Ici, tous les docteurs devraient être à la retraite. Chacun des treize médecins vient un jour par semaine pour aider la population. C'est une mobilisation saluée par ces patientes, toutes venues dans l'urgence ce dimanche matin. "Aucun médecin ne voulait prendre de nouveaux patients donc j'ai appelé ici sur les conseils de mes parents, et ils m'ont pris directement", témoigne une maman. Installé provisoirement il y a cinq ans, ce centre de proximité est désormais indispensable, il est même aujourd'hui victime de son succès. La Mayenne n'est pas un cas isolé. Selon l'Association des Maires de France, il est six fois plus difficile de consulter un médecin en milieu rural plutôt qu'en ville. TF1 | Reportage E. Binet, K. Moreau