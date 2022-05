Déserts médicaux : les pharmaciens à la rescousse

Soigner une petite plaie ou retirer une tique, ce pharmacien y est désormais autorisé. Cinquante pharmacies bretonnes participent à une expérimentation de soins de premier secours pour désengorger les urgences et les cabinets médicaux. Les patients sont ravis du dispositif. C'est une suite logique à leurs pratiques. "Ici, les médecins, il faut les attendre très longtemps quelques fois. Ils sont peu nombreux" ; "Avec une surpopulation en été, les cabinets médicaux sont complètement surchargés. Du coup, je trouve que c'est une bonne alternative", témoignent deux d'entre eux. Une patiente vient pour une infection ophtalmologique. Mais le praticien ne peut intervenir, car le cas est trop sensible. "Je me suis dit que le pharmacien pouvait peut-être m'aider à enlever ce que j'avais dans l'œil au lieu d'aller chez le médecin", confie-t-elle. Aujourd'hui, un patient sur deux a des difficultés à prendre rendez-vous chez son médecin. L'Hexagone s'appuie sur une expérimentation suisse qui a prouvé que, dans trois cas sur quatre, le soin apporté par le pharmacien était suffisant. TF1 | Reportage G. M. Monnier, S. Guerche