Déserts médicaux : Orléans veut former ses médecins en Croatie

En plein centre d'Orléans (Loiret), cette maison de santé est ouverte il y a seulement un an. Mais quatre cabinets parmi les six qui devraient être opérationnels sont vides. Pour pallier à ce manque de médecins généralistes, Serge Grouard, maire de la ville, pense avoir trouvé la solution. Ce vendredi après-midi, il a rendez-vous avec le doyen de la faculté de médecine de Zagreb qu'il appelle depuis la Croatie. Dès septembre 2022, une cinquantaine d'étudiants en médecine français seront formés à distance par cette université en Croatie. Chaque fin d'année, c'est là qu'ils se rendront pour passer leur examen. Mais l'idée fait grincer des dents. En cause notamment, le coût de cette formation. Le maire souhaite que de nouveaux médecins s'installent dans sa ville. En métropole, les régions Paca et Occitanie sont les mieux dotées en médecins généralistes, avec plus de 100 pour 100 000 habitants. En revanche, la région d'Orléans Centre-Val de Loire est la moins bien lotie avec 74,7 médecins pour 100 000 habitants. Dans la région, un habitant sur quatre n'a pas de médecin traitant. À Orléans, la plupart des généralistes sont surchargés de travail et ne peuvent plus accepter de nouveaux patients. Pour le président de la Conférence nationale des doyens de médecine, cette situation n'autorise pas tout. Le professeur Didier Samuel voit d'un très mauvais œil le partenariat franco-croate. De son côté, la mairie d'Orléans l'assure. Les étudiants bénéficieront bien des stages pratiques et leur diplôme sera reconnu en France. TF1| Reportage D. Sitbon, N. Clerc