Désinfection obligatoire dans les écoles avant la rentrée

Ce lundi, c'est aussi un jour de pré-rentrée pour les enseignants. Les élèves, eux, reviendront progressivement à partir du milieu de semaine. Et il faut rassurer les parents volontaires qui veulent envoyer leurs enfants à l'école. Certaines villes ont fait le choix de désinfecter entièrement leurs écoles. C'est le cas de Clamart (Hauts-de-Seine) où se sont rendus nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2029 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.