Desmond Tutu s'est éteint à l'âge de 90 ans

Son visage est le symbole d'une vie de combat. Figure de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Desmond Tutu était un militant pour la réconciliation de son pays. Au début des années 80, alors qu'il était prêtre, il avait organisé des marches toujours pacifiques contre la ségrégation. Son combat non violent était même couronné du prix Nobel de la paix en 1984. À l'avènement de la démocratie dix ans plus tard, Desmond Tutu avait présidé la Commission vérité et réconciliation. Pendant plus de deux ans, l'archevêque écoutait les récits d'emprisonnement et de torture. Bouleversé par ces témoignages, il ne pouvait pas retenir son émotion. Son nom est indissociable de celui de Nelson Mandela. Ensemble, ils avaient porté la lutte contre la ségrégation. Il s'était tenu à ses côtés lors de son élection comme président. Desmond Tutu était aussi une énergie. Volontiers blagueur, il n'hésitait pas à agrémenter ses discours de quelques pas de danse et d'un sourire malicieux. Une aura caractéristique devenue sa marque de fabrique. TF1 | Reportage L. Merlier, L. Renault, L. Koceir