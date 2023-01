Dessins : l'incroyable cadeau d'un père à son fils en déportation

Un petit personnage joufflu et coquin. Voilà Tommy, croqué dans toutes les situations. Cinquante-deux aquarelles intactes de l’hiver 1944, pour apprendre les animaux ou les couleurs, et qu’ils imaginent aussi gribouiller de bon cœur. Se déguiser avec ses poupées, parcourir le monde en avion, ou peut-être un jour devenir un grand détective. Une vie toute en couleur, tracée par la main d’un père pour son fils, dans l’enfermement d’un camp de concentration. Depuis que Hélios Azoulay a eu connaissance de cette histoire, il n’a de cesse de vouloir la partager. Il nous a donc emmenés jusqu’à Berlin (Allemagne), et pris rendez-vous avec David au musée juif de la ville. Le seul à pouvoir encore raconter l’histoire de ce livre qui convoque son grand-père Begriche et son père Tommy, tous deux disparus. Voilà où a été conçu ce petit livre d’illustrations, le camp de concentration de Terezin, au nord de Prague dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Un camp que les Nazi ont longtemps présenté comme un lieu d’accueil modèle, et où le grand-père de David juifs tchécoslovaque vie en famille et officie comme dessinateur. On l'aperçoit en haut à gauche de l’image à sa table de travail. Il dirige le bureau technique représenté ici, chargé d’établir les cartes plan et documents de propagande au service du troisième Reich. Des dizaines de dessins tout en contraste avec les petits dessins destinés à son fils. En noir et blanc, qui ne mette rien de l’horreur et produits dans le plus grand secret, mais dont le commandement SS par entendre parler. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, R. Roiné