Les dessous du business des marchés de Noël

Alors qu'à Paris, le marché de Noël a été annulé en raison de la piètre qualité des produits proposés. À Metz, les exposants doivent trouver un compromis acceptable entre la location de l'emplacement et le budget limité des visiteurs.