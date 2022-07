Destination vacances : la route sous un soleil de plomb

Sur la ligne de départ, vous êtes des milliers. Mais entre Lyon et Valence (Drôme) ce samedi matin, déjà des kilomètres de bouchons. La journée est classée rouge sur l'A7. Comptez deux heures de plus pour rejoindre le Sud de l’Hexagone depuis Lyon. Ce couple de retraités regrette déjà de ne pas être parti plus tôt. Et c'est encore moins facile lorsqu'on a des enfants. Mais qu'importe, à quelques heures des vacances, cette mère de famille préfère rester zen. "Je prends cela positivement surtout que là, on va en vacances", confie-t-elle. D'autres ont préféré se la jouer stratèges. Anticiper la pause déjeuner en espérant que les bouchons se résorbent. Avec ces fortes chaleurs, plus de 30 degrés ce samedi, attention à bien être équipé en eau. "On a chaud dans les véhicules, donc il faut vraiment penser à bien boire régulièrement", affirme une des vacanciers. Mais surtout, pensez à faire des pauses, comme Mohamed, parti ce vendredi soir du Nord de l’Hexagone. Se reposer et s'hydrater seront donc aussi indispensables que votre patience. TF1 | Reportage C. Eckersley, M. Nadal